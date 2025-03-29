Япония в очередной раз на год продлила отмену льготного режима в торговле с РФ

Льготный режим был аннулирован в марте 2022 года сроком на 12 месяцев, и аналогичное решение принималось в 2023 и 2024 годах. После предыдущей пролонгации такая мера действовала до конца марта текущего года. После вступления в силу 1 апреля она продлится до конца марта 2026 года.
Импорт из стран, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке. В связи с этим ранее были повышены пошлины на ввоз из РФ древесины с 4,8% до 8%, лосося и икры — с 3,5% до 5%, краба — с 4% до 6%. Вместе с тем применительно к энергоресурсам, которые занимают большую часть японского импорта из России, тарифные ставки не повышались и по-прежнему остаются нулевыми.
Снижение товарооборота.
Товарооборот между РФ и Японией в 2024 году снизился, по подсчетам ТАСС, на 21,8%, до 1,18 трлн иен (около $7,86 млрд по текущему курсу). Импорт из России уменьшился на 16,7%, до 860,3 млрд иен ($5,7 млрд). Экспорт из Японии сократился на 17,2%, до 327,6 млрд иен ($2,2 млрд). Главной причиной продолжающегося снижения товарооборота между двумя государствами стали ограничительные меры, введенные японской стороной в свете ситуации на Украине.
Режим наибольшего благоприятствования — один из основополагающих принципов деятельности Всемирной торговой организации — предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству. Это касается, в частности, таможенных льгот.
Санкции в отношении РФ
Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от «конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании», запущенной Западом.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 7 ноября 2024 года на пленарной сессии форума «Валдай», заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству. В конце декабря 2024 года заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с японским послом в Москве Акирой Муто предупредил, что возобновление межгосударственного диалога возможно только при реальном пересмотре Токио антироссийского курса.