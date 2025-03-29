ВАРПЭ ожидает, что икра продолжит дешеветь в 2025 году

По словам главы ВАРПЭ, в прошлом году резкое подорожание икры в октябре—ноябре объяснялось снижением вылова. Однако, несмотря на это, в декабре цены стали снижаться, и это снижение продолжается до сих пор. В нынешнем году объем производства икры прогнозируется выше 10−11 тыс. т. «Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится», — добавил Герман Зверев.