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Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 29 марта

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 28 марта 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Доходность по вкладам продолжает уменьшаться после того, как на заседании в марте Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений — на уровне 21% годовых.

Наиболее выгодное предложение — вклад на три месяца со ставкой 24% годовых. Такие условия предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а на доходность 24% годовых могут рассчитывать только новые клиенты. Ставки для остальных категорий вкладчиков — 20% на депозиты от 10 тыс. рублей и 20,2% на депозиты от 3 млн рублей.

Следующий в рейтинге — Банк «Дом.РФ» со вкладом от 1,5 млн рублей под 21,5% годовых.

Совкомбанк предлагает клиентам вклад на сумму от 10 тыс рублей по ставке 20,9% годовых.

Ставку в 20% годовых предлагает банк Дальневосточный, сумма депозита — от 150 тыс рублей.

Т-Банк и Автофинанс банк предлагают открыть вклады под 19,75% годовых на суммы от 300 тыс. рублей и от 100 тыс рублей соответственно.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».