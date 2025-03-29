Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 29 марта

Наиболее выгодное предложение — вклад на три месяца со ставкой 24% годовых. Такие условия предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а на доходность 24% годовых могут рассчитывать только новые клиенты. Ставки для остальных категорий вкладчиков — 20% на депозиты от 10 тыс. рублей и 20,2% на депозиты от 3 млн рублей.