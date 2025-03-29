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Стало известно, сколько «однушек» можно купить за переплату по ипотеке

Редакция Финансов Mail подсчитала, сколько квартир можно приобрести за переплату по ипотеке на покупку однокомнатной квартиры в шести крупнейших городах России.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: unsplash

Москва

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 8 269 000 рублей, согласно данным из открытых источников. При оформлении рыночной ипотеки на 20 лет расчетный ежемесячный платеж составит 165 535 рублей, а минимальный первоначальный взнос равен 1 662 069 рубля.

Общая сумма выплат за весь период составит:
(165 535 рублей x 240 месяцев) + 1 662 069 рублей = 41 390 469 рублей.

Это означает, что при переплате за весь срок кредитования можно было бы приобрести пять таких же квартир.

Санкт-Петербург

В северной столице средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 4 332 000 рублей. Рыночная ипотека на 20 лет предполагает ежемесячный платеж в размере 86 721 рубля, а минимальный первоначальный взнос составляет 870 732 рубля.

Общая стоимость кредита за 20 лет будет равна:
(86 721 рублей x 240 месяцев) + 870 732 рубля = 21 683 772 рубля.

Этого достаточно для покупки пять квартир аналогичной стоимости.

Новосибирск

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Новосибирске составляет 2 297 000 рублей. При ипотеке сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит 45 983 рубля, первоначальный взнос минимального уровня — 461 697 рублей.

За весь срок кредитования сумма выплат превысит:
(45 983 рублей x 240 месяцев) + 461 697 рублей = 11 497 617 рублей.

На эти средства также можно было бы купить пять подобных квартир.

Екатеринбург

Средняя цена однокомнатной квартиры в крупнейшем городе Урала составляет 2 925 000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет при таких условиях составит 58 555 рублей, а начальный взнос — 587 925 рублей.

Итоговая сумма выплат за жилищный кредит составит:
(58 555 рублей x 240 месяцев) + 587 925 рублей = 14 641 125 рублей.

Эта сумма позволяет приобрести пять аналогичных квартир.

Казань

Для Казани средняя стоимость «однушки» равна 2 648 000 рублей. При ипотеке сроком на 20 лет предполагается ежемесячный платеж в размере 53 010 рублей, а минимальный первоначальный взнос составит 532 248 рублей.

Общая выплачиваемая сумма за период кредитования составляет:
(53 010 рублей x 240 месяцев) + 532 248 рублей = 13 254 648 рублей.

Этих денег хватило бы на покупку пяти квартир аналогичной стоимости.

Красноярск

На вторичном рынке жилья Красноярска средняя стоимость «однушки» составляет 2 204 000 рублей. При сроке ипотеки в 20 лет расчетный ежемесячный взнос составит 44 121 рубль, а минимальный первоначальный взнос — 443 004 рубля.

Общая сумма выплат за ипотеку составит:
(44 121 рублей x 240 месяцев) + 443 004 рубля = 11 032 044 рублей.

Переплаты хватит на покупку пяти аналогичных объектов жилой недвижимости.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».