Стало известно, сколько «однушек» можно купить за переплату по ипотеке

Москва
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 8 269 000 рублей, согласно данным из открытых источников. При оформлении рыночной ипотеки на 20 лет расчетный ежемесячный платеж составит 165 535 рублей, а минимальный первоначальный взнос равен 1 662 069 рубля.
Общая сумма выплат за весь период составит:
(165 535 рублей x 240 месяцев) + 1 662 069 рублей = 41 390 469 рублей.
Это означает, что при переплате за весь срок кредитования можно было бы приобрести пять таких же квартир.
Санкт-Петербург
В северной столице средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 4 332 000 рублей. Рыночная ипотека на 20 лет предполагает ежемесячный платеж в размере 86 721 рубля, а минимальный первоначальный взнос составляет 870 732 рубля.
Общая стоимость кредита за 20 лет будет равна:
(86 721 рублей x 240 месяцев) + 870 732 рубля = 21 683 772 рубля.
Этого достаточно для покупки пять квартир аналогичной стоимости.
Новосибирск
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Новосибирске составляет 2 297 000 рублей. При ипотеке сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит 45 983 рубля, первоначальный взнос минимального уровня — 461 697 рублей.
За весь срок кредитования сумма выплат превысит:
(45 983 рублей x 240 месяцев) + 461 697 рублей = 11 497 617 рублей.
На эти средства также можно было бы купить пять подобных квартир.
Екатеринбург
Средняя цена однокомнатной квартиры в крупнейшем городе Урала составляет 2 925 000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет при таких условиях составит 58 555 рублей, а начальный взнос — 587 925 рублей.
Итоговая сумма выплат за жилищный кредит составит:
(58 555 рублей x 240 месяцев) + 587 925 рублей = 14 641 125 рублей.
Эта сумма позволяет приобрести пять аналогичных квартир.
Казань
Для Казани средняя стоимость «однушки» равна 2 648 000 рублей. При ипотеке сроком на 20 лет предполагается ежемесячный платеж в размере 53 010 рублей, а минимальный первоначальный взнос составит 532 248 рублей.
Общая выплачиваемая сумма за период кредитования составляет:
(53 010 рублей x 240 месяцев) + 532 248 рублей = 13 254 648 рублей.
Этих денег хватило бы на покупку пяти квартир аналогичной стоимости.
Красноярск
На вторичном рынке жилья Красноярска средняя стоимость «однушки» составляет 2 204 000 рублей. При сроке ипотеки в 20 лет расчетный ежемесячный взнос составит 44 121 рубль, а минимальный первоначальный взнос — 443 004 рубля.
Общая сумма выплат за ипотеку составит:
(44 121 рублей x 240 месяцев) + 443 004 рубля = 11 032 044 рублей.
Переплаты хватит на покупку пяти аналогичных объектов жилой недвижимости.
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