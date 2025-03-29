Росстат подсчитал расходы семей на «сведение концов с концами»

Минимальные расходы в семьях без детей в 2024 году составили 64,2 тыс. руб., с детьми — 99,9 тыс. руб. Семьям, проживающим в городе, на «сведение концов с концами», необходимо 74,2 тыс. руб. в месяц, в сельской местности — 64,2 тыс. руб. Больше всего денег на минимальные расходы нужно семьям с детьми-инвалидами (101,2 тыс. руб.) и многодетным семьям (114,2 тыс. руб.).