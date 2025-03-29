Россияне без детей стали чаще обращаться за займами

В разрезе возраста в заявках на микрозаймы 57,2% пришлось на россиян до 34 лет включительно (+7,4 п.п. за год). 42,8% запросов поступило от граждан в возрасте от 35 лет и старше. В структуре одобренных заявок на долю тех, кому до 34 лет включительно, пришлось 48,4%, а 51,6% — на тех, кому 35 и более лет.