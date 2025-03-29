Россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием детей

«На телефон ребенка приходит сообщение о том, что пришла посылка. В этом же сообщении — СМС-код. Следом звонят якобы из “Почты России” и просят сообщить код для регистрации заявки. Ребенок называет его мошенникам. Вскоре поступает звонок от “сотрудника “Госуслуг”” — говорят, что аккаунт школьника взломан и мошенники оформили на него микрозаймы. Затем звонят якобы из Банка России и сообщают, что эти деньги перечислены в пользу запрещенных организаций и теперь ребенку грозит уголовная ответственность. В панике он соглашается на все условия злоумышленников — например, провести так называемый дистанционный обыск квартиры и показать, где в доме лежат ценности. Их аферисты попросят передать курьеру “для расследования”», — объяснил он.