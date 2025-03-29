Каким будет курс рубля на неделе с 31 марта по 6 апреля 2025: прогноз эксперта

При этом по-прежнему происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам.

Так, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках, по последним данным Банка России, в середине марта снизилась до 20,38%, что на 1,9 п.п. меньше, чем на локальном пике в

середине декабря 2024 г.