Каким будет курс рубля на неделе с 31 марта по 6 апреля 2025: прогноз эксперта

На уходящей неделе рубль незначительно укреплялся в условиях налогового периода. «Вероятно, экспортеры готовились к выплатам заранее и объем их операций был ниже, чем обычно. К концу недели курс доллара вышел к уровням около 84 рублей, юаня — около 11,45 рубля», — отметила эксперт.
Позиции рубля оставались сильными в условиях отсутствия значимых изменений в геополитических условиях.
При этом по-прежнему происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам.
Так, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках, по последним данным Банка России, в середине марта снизилась до 20,38%, что на 1,9 п.п. меньше, чем на локальном пике в
середине декабря 2024 г.
Уменьшение процентных ставок происходит в условиях пересмотра ожиданий по ключевой ставке, притока средств населения в банки, снижения кредитования. Недельная инфляция выросла до 6,2% после 3% на предыдущей неделе (с коррекцией на сезонность в пересчете на год), но остается ниже уровней предыдущих месяцев.
Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей.
«В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 года», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода. По мнению аналитика, курс доллара в начале апреля будет находиться в диапазоне 82−86 рублей, юаня — в коридоре 11,2−11,8 рубля.
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