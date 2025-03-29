Кто придумал отрывные календари. Видео

Во второй половине 19 века книги покупала только городская интеллигенция, а календарь был необходим даже простому землепашцу.
Родившись в семье крестьян, Сытин прекрасно понимал вкусы и нужды простых людей. Он предложил простую формулу: «Очень дешево, очень изящно, очень доступно по содержанию». Он считал, что календари могут служить «изначальным проводником культуры», поэтому, кроме дат и месяцев, они содержали советы и статьи на самые разные темы — от географии до юриспруденции, от таблицы умножения до маршрутов железных дорог.
Первый отрывной календарь Сытина вышел в 1886 году, и к началу XX века их тираж достиг 25 миллионов экземпляров! В глухих деревнях они подчас были единственным печатным словом, доступным людям.
Иван Сытин стал не только успешным предпринимателем, но и настоящим народным просветителем, оставившим след в истории.