Эксперт объяснила, как пошлины Трампа против Венесуэлы влияют на рынок нефти

Как отметила Рокотянская, эти пошлины уже окрестили «вторичными пошлинами» — по типу «вторичных санкций». Они по своей сути служат орудием наказания для тех игроков рынка, которые продолжат покупать венесуэльскую нефть в обход американских санкций.
В первую очередь, это касается Китая, который закупает больше 50% венесуэльского экспорта нефти. Нефтяные цены, в свою очередь, уже успели отреагировать эти на новости ростом.
«Ключевой вопрос для рынка — это приведет ли угроза вторичных пошлин к сокращению физического потока венесуэльской нефти на мировой рынок и если да, то в каком объеме», — подчеркнула специалист.
По ее оценкам, речь идет примерно о 500−600 тыс. баррелей в сутки. «Это тот объем, который может нивелировать прогнозируемый на этот год профицит мирового предложения нефти. Согласно последнему прогнозу МЭА, он как раз может составить порядка 600 тыс. Это, конечно, может поддержать цену нефти», — пояснила аналитик.
Рокотянская добавила, что российская нефть, как и венесуэльская, является высокосернистой, а значит, может выступить ее заменой, если этого пожелают покупатели из Индии и Китая.
«И если переговорный процесс по российско-украинскому конфликту будет продолжаться в позитивном ключе», — подытожила эксперт.
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