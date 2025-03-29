Эксперт объяснила, как пошлины Трампа против Венесуэлы влияют на рынок нефти

По ее оценкам, речь идет примерно о 500−600 тыс. баррелей в сутки. «Это тот объем, который может нивелировать прогнозируемый на этот год профицит мирового предложения нефти. Согласно последнему прогнозу МЭА, он как раз может составить порядка 600 тыс. Это, конечно, может поддержать цену нефти», — пояснила аналитик.