Чистая прибыль Wildberries за 2024 год выросла в 3,5 раза

В сообщении отмечается, что в 2024 году объединенная компания РВБ разрабатывала и внедряла финансовые решения как самостоятельно, так и совместно с банками-партнерами, и заложила фундамент для дальнейшего развития. Среди финтех-сервисов, которые появились на платформе в прошлом году: онлайн-кредитование для селлеров и покупателей, страхование потребителей, «WB кошелек», подписка «WB клуб» и BNPL-сервис. Также направление финтех обеспечивает бесперебойный и удобный прием платежей на сайте и в приложении Wildberries.