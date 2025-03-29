Банки начнут уведомлять родителей подростков о выдаче им банковских карт

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские банки с 29 марта 2025 года должны будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет, следует из положения Банка России.
«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты», — говорится в сообщении ЦБ.
В регуляторе также отметили, что банки теперь должны уведомлять родителей обо всех операциях по счету ребенка.
«Информирование и его способ прописываются в договоре с банком», — добавили в ЦБ.