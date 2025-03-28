Юрист раскрыл, оштрафуют ли россиян за езду на зимних шинах летом

Он отметил, что штрафы введены в соответствии с запретом, закрепленным в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Эксперт подчеркнул, что сезонное регулирование шин стало возможным благодаря внесению изменений в нормативные акты, касающиеся эксплуатации автомобилей. В постановлении, добавленном в Основные положения, уточняется, что использование шипованной резины в летний период с июня по август официально запрещено.
«Штраф в 500 рублей, казалось бы, сумма символическая, но дело не столько в самой цифре, сколько в принципе: за нарушение — санкция, за повторное нарушение — повышенное внимание со стороны инспектора», — пояснил Русяев.
Юрист уточнил, что запрет не распространяется на зимние нешипованные шины, известные как «липучки». Он заверил, что требования законодательства не предполагали их включения в данный запрет, поскольку такие шины не оказывают существенного воздействия на дорожное покрытие в теплый сезон.
«Сама по себе зимняя резина без шипов, так называемые липучки, юридически не является поводом для штрафа. Важно понимать, что запрет распространяется именно на шипованные шины летом как источник дополнительного износа дорожного покрытия», — сказал Русяев.
Юрист добавил, что подобные меры направлены на минимизацию негативного влияния на состояние дорожной инфраструктуры в летний период.
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