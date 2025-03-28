Юрист раскрыл, оштрафуют ли россиян за езду на зимних шинах летом

Юрист уточнил, что запрет не распространяется на зимние нешипованные шины, известные как «липучки». Он заверил, что требования законодательства не предполагали их включения в данный запрет, поскольку такие шины не оказывают существенного воздействия на дорожное покрытие в теплый сезон.