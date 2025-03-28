WSJ узнала, удастся ли Китаю найти замену «незаменимому» американскому рынку

Когда дело доходит до продаж за рубеж, ни один другой рынок не сравнится с американским, считает издание. Несмотря на то, что китайский экспорт в Россию резко вырос после начала СВО, увеличившись в 2023 году на 47% по сравнению с предыдущим годом и на 4% в 2024 году, возможности для роста ограничены, говорится в статье.
Население России, составляющее около 146 млн человек, в два раза меньше, чем в США, ее доход на душу населения намного ниже, а экономика страдает от инфляции и других проблем.
Россия уже начинает бороться с наплывом дешевого китайского импорта. Уже были введены пошлины на некоторые китайские товары и повышен утилизационный сбор на импортируемые автомобили, что фактически привело к росту цен на машины из Китая, отмечает WSJ.
Рынок Юго-Восточной Азии, между тем, фрагментирован, в нем много стран с разными языками, культурами и своими правилами торговли. Увеличение продаж в Китае также не является оптимальным вариантом: несмотря на то, что рынок огромен, на нем высокая конкуренция, а слабая экономика приводит к медленному росту потребления, говорится в статье.
На данный момент тарифы Трампа уже увеличили стоимость китайских товаров на 20%. В то время как импортеры несут ответственность за уплату пошлин, многие розничные продавцы в США оказывают давление на своих китайских поставщиков, требуя снизить цены, чтобы компенсировать дополнительные издержки. Как считает издание, это может привести к банкротству некоторых китайских фабрик, прибыль которых зачастую невелика.
Ожидается, что 2 апреля президент США также обнародует список так называемых взаимных тарифов, которые могут быть направлены против тех стран, где китайские владельцы фабрик подумывают о создании предприятий, чтобы избежать пошлин.