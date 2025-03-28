WSJ узнала, удастся ли Китаю найти замену «незаменимому» американскому рынку

Когда дело доходит до продаж за рубеж, ни один другой рынок не сравнится с американским, считает издание. Несмотря на то, что китайский экспорт в Россию резко вырос после начала СВО, увеличившись в 2023 году на 47% по сравнению с предыдущим годом и на 4% в 2024 году, возможности для роста ограничены, говорится в статье.