Второй раунд переговоров РФ и США может пройти в апреле

Кремль заявил, что все договоренности в ходе консультаций будут реализованы только после выполнения российской части зерновой сделки. Для этого должны быть сняты санкции с Россельхозбанка и производителей из России, восстановлено обслуживание в портах российских судов с продовольствием, а также разрешены поставки с/х техники в страну.