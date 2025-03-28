Второй раунд переговоров РФ и США может пройти в апреле

По данным источника издания, страны продолжат проводить технические консультации. Пока их формат не обсуждался, но предположительно они могут состояться в середине апреля в Эр-Рияде.
Первая техническая консультация РФ и США прошла в Саудовской Аравии 24 марта. В российскую делегацию вошли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую сторону же представляли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.
По итогам переговоров стороны договорились обеспечить безопасность судоходства и неприменение силы в Черном море. США пообещали восстановить доступ российского экспорта с/х продукции и удобрений на мировой рынок, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и дать возможность пользоваться платежными системами для транзакций.
Кремль заявил, что все договоренности в ходе консультаций будут реализованы только после выполнения российской части зерновой сделки. Для этого должны быть сняты санкции с Россельхозбанка и производителей из России, восстановлено обслуживание в портах российских судов с продовольствием, а также разрешены поставки с/х техники в страну.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили заинтересованность в улучшении двусторонних отношений.
О том, что будет с российской экономикой, если оптимистичный сценарий все-таки сбудется и переговоры окажутся удачными, рассказали аналитики Market Power.