В Белоруссии запретили продавать испанские оливки Gusto

С 3 апреля под запрет попал и ряд российских товаров. Так, в замороженной овощной смеси DETOX торговой марки «Мираторг» отмечено недопустимое содержание бактерий группы кишечной палочки. Госстандарт также посчитал небезопасным замороженный концентрат напитка на растительном сырье «Вишневый глинтвейн» торговой марки Nordik Tea из Новосибирска. Отмечается, что в нем количество синтетического красителя азорубина (Е122) превышено в 1,6 раза от допустимого.