В Белоруссии запретили продавать испанские оливки Gusto

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств по безопасности”: в результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена не заявленная изготовителем, недопустимая пищевая добавка — консервант диоксид серы (Е220) в количестве (39,7±9,1) мг/кг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об испанском производителе ANGEL CAMACHO ALIMENTACION. Запрет на ввоз и обращение вступит в силу с 3 апреля.
Немногим ранее, также с 3 апреля, Госстандарт ввел запрет и на оливки зеленые без косточки непастеризованные товарного знака ITLV испанского производителя S. Coop Andaluza LTDA. Sor Angela de la Cruz из-за превышения консерванта диоксида серы (Е220).
С 3 апреля под запрет попал и ряд российских товаров. Так, в замороженной овощной смеси DETOX торговой марки «Мираторг» отмечено недопустимое содержание бактерий группы кишечной палочки. Госстандарт также посчитал небезопасным замороженный концентрат напитка на растительном сырье «Вишневый глинтвейн» торговой марки Nordik Tea из Новосибирска. Отмечается, что в нем количество синтетического красителя азорубина (Е122) превышено в 1,6 раза от допустимого.