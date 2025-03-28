Старовойт: власти обсуждают пассажирское сообщение из Сочи по морю

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Морское регулярное сообщение могло бы быть запущено из Сочи по ряду направлений, в том числе в Абхазию. Бизнес готов к выходу на линии, но нужно просчитать пассажиропоток и экономику проекта, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян», — сказал он.
Министр отметил, что запуск таких линий относится к полномочиям властей Сочи, но Минтранс готов всячески поддерживать этот проект. «Мы видим инициативу региональных властей, мы видим инициативу депутатов Госдумы, со стороны Министерства транспорта РФ будет оказана всесторонняя поддержка. И совсем недавно мы приняли решение сформировать рабочую группу, или проектный офис по реализации этой инициативы», — отметил он.
По словам Старовойта, к организации движения должен быть привлечен бизнес. «Суда, которые могли бы выйти сегодня на эти линии, уже существуют, и предприниматели готовы это сделать, но нужно вместе с городом Сочи посчитать пассажиропотоки. Конечно, это должно окупаться как минимум», — пояснил он.
Ранее Минтранс сообщал, что прорабатывает возобновление регулярного морского прибрежного сообщения на Черном море в навигацию в этом году. Скоростные морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне в 2024 году пользовались спросом: по линии Сочи — Анапа — Сочи судно «Ялта» с 9 июня по 24 июля перевезло более 5 тыс. человек, а с мая по октябрь на линии Новороссийск — Геленджик — Сочи «Севастополем» воспользовались около 30 тыс. пассажиров.