Старовойт: власти обсуждают пассажирское сообщение из Сочи по морю

По словам Старовойта, к организации движения должен быть привлечен бизнес. «Суда, которые могли бы выйти сегодня на эти линии, уже существуют, и предприниматели готовы это сделать, но нужно вместе с городом Сочи посчитать пассажиропотоки. Конечно, это должно окупаться как минимум», — пояснил он.