Названы схемы, по которым ремонтники и строители обманывают россиян

Ремонт квартиры — занятие, которое обещает комфорт и обновление, но, как показывает практика, для многих это может обернуться чередой сомнительных манипуляций со стороны недобросовестных подрядчиков. Масштабы обманов варьируются от первых расчетов до финальной отделки, а их схемы поражают своей изобретательностью, рассказал строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с «Газетой.Ru».
«Один из классических приемов — манипуляции с измерениями. Когда речь заходит о стяжке пола, штукатурке стен или укладке плитки, подрядчики могут сознательно “завышать” квадратуру: измерения производятся с округлением в большую сторону, а в смете появляются условные квадратные метры, которых в реальности не существует», — отметил он.
Но бывают и противоположные ситуации: некоторые зоны — например, балкон или санузел — намеренно не включаются в изначальный расчет. Затем они выплывают на более поздних этапах «дополнительными» работами, которые, по сути, должны быть очевидной частью проекта.
Еще один распространенный метод — разбивка простых задач на массу ложных операций. Эксперт привел пример с установкой раковины.
«Одно дело — установить раковину. Но в смете это превращается в набор услуг: подводка воды, установка смесителя, герметизация швов, фиксация на кронштейны, а иногда даже “установка сифона” и “испытание на протечку” — каждая из которых выставляется как самостоятельная услуга», — отметил специалист.
Такой подход повышает сметную стоимость, но делает это аккуратно, в рамках договора, а клиент редко замечает, что за действия, которые технологически неразделимы, он платит в несколько раз дороже.
Особое внимание стоит обратить на закупку материалов, особенно когда речь идет о скрытых работах, предупредил Васильев. Это заливка полов, монтаж проводки, прокладка труб.
«Проверить это после монтажа — задача почти невозможная. Например, может быть заявлено, что используются трубы с определенными характеристиками — диаметром и толщиной стенок, но в итоге устанавливают более дешевый аналог. Или, к примеру, указывается слой стяжки “до 6 см”, а на деле заливают 4 см, оставляя лишний цемент себе. Подобные махинации часто подкрепляются фальшивыми чеками или распечатками из интернет-магазинов, где цены заметно выше реальных оптовых закупок», — заметил эксперт.
Одной из самых непрозрачных сфер остаются сантехнические и электромонтажные работы. Даже детальная смета не всегда становится гарантией честности. Часто заказчику сообщают, что «этот угол оказался сложнее», «трубы пришлось тянуть дальше», а «в стене оказалась непредусмотренная арматура». Все это моментально трансформируется в новые строки расходов.
«Не исключен и такой сценарий: мастер берет оплату за штробление стены под кабель, затем берет ту же оплату за “монтаж кабеля” и снова — за “укладку в гофру”. Что еще хуже — подобная работа может быть выполнена с грубыми нарушениями нормативов», — заключил Васильев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».