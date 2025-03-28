Названы схемы, по которым ремонтники и строители обманывают россиян

«Проверить это после монтажа — задача почти невозможная. Например, может быть заявлено, что используются трубы с определенными характеристиками — диаметром и толщиной стенок, но в итоге устанавливают более дешевый аналог. Или, к примеру, указывается слой стяжки “до 6 см”, а на деле заливают 4 см, оставляя лишний цемент себе. Подобные махинации часто подкрепляются фальшивыми чеками или распечатками из интернет-магазинов, где цены заметно выше реальных оптовых закупок», — заметил эксперт.