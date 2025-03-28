Шувалов: ВЭБ.РФ запустит проектный офис в Арктике в кратчайшее время

«Основа для этого проектного офиса у ВЭБа существует, поскольку под руководством Трутнева Юрия Петровича [заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] мы серьезно занимаемся Арктическим проектом и развитием Дальнего Востока. Мы сейчас подумаем, как запустить проектный офис, о котором говорил президент, точно мы это сделаем в кратчайшее время», — сказал он.