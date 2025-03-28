Шувалов: ВЭБ.РФ запустит проектный офис в Арктике в кратчайшее время

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с правительством запустит проектный офис в Арктике в кратчайшее время. Об этом сообщил журналистам председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на презентации проекта развития территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске.
Ранее в ходе пленарной сессии Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин предложил создать при ВЭБ.РФ отдельный проектный офис для проектов в Арктике. Глава государства отметил, что специальный проектный офис займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе, станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку.
«Основа для этого проектного офиса у ВЭБа существует, поскольку под руководством Трутнева Юрия Петровича [заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] мы серьезно занимаемся Арктическим проектом и развитием Дальнего Востока. Мы сейчас подумаем, как запустить проектный офис, о котором говорил президент, точно мы это сделаем в кратчайшее время», — сказал он.
Шувалов также отметил, что это очень важная, ответственная работа и очень хороший, масштабный проект. «Так что, как было сказано, офис будет запущен. Каким образом построить офис, мы посоветуемся с правительством, и получим окончательное одобрение со стороны президента», — сказал он.