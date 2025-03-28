Сенатор рассказал, как демонстрация экрана может привести к потере денег

«Злоумышленники используют изощренную схему обмана, при которой под видом руководства вашей организации, сотрудника банка или оператора требуют включить демонстрацию экрана для регистрации на различных ресурсах», — сказал он.
По словам сенатора, особую опасность представляет возможность считывания кодов подтверждения прямо с экрана устройства жертвы — так мошенники могут полностью завладеть аккаунтом.
Схема, по словам Шейкина, очень простая. Злоумышленники создают поддельный аккаунт компании, банка, имитирующий официальный. Затем звонят жертве и требуют зарегистрироваться на определенном ресурсе. После регистрации мошенники просят включить демонстрацию экрана и, таким образом, крадут персональные данные и доступ к «Госуслугам».
Чтобы не попасться на удочку аферистов, сенатор порекомендовал никогда не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомцами, проверять личность собеседника по официальным каналам связи, не реагировать на просьбы неизвестных лиц зарегистрироваться на каких-либо ресурсах.
Кроме того, россиянам при подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить общение.
«Чтобы максимально обезопасить себя, заведите отдельный номер телефона и электронную почту для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций», — добавил Шейкин.
Так можно минимизировать риск попадания данных в руки мошенников, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».