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Сенатор рассказал, как демонстрация экрана может привести к потере денег

Злоумышленники при помощи демонстрации экрана могут получить доступ к персональным данным, рассказал сенатор РФ Артем Шейкин специально для Telegram-канала Вестник Киберполиции России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Злоумышленники используют изощренную схему обмана, при которой под видом руководства вашей организации, сотрудника банка или оператора требуют включить демонстрацию экрана для регистрации на различных ресурсах», — сказал он.

По словам сенатора, особую опасность представляет возможность считывания кодов подтверждения прямо с экрана устройства жертвы — так мошенники могут полностью завладеть аккаунтом.

Схема, по словам Шейкина, очень простая. Злоумышленники создают поддельный аккаунт компании, банка, имитирующий официальный. Затем звонят жертве и требуют зарегистрироваться на определенном ресурсе. После регистрации мошенники просят включить демонстрацию экрана и, таким образом, крадут персональные данные и доступ к «Госуслугам».

Чтобы не попасться на удочку аферистов, сенатор порекомендовал никогда не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомцами, проверять личность собеседника по официальным каналам связи, не реагировать на просьбы неизвестных лиц зарегистрироваться на каких-либо ресурсах.

Кроме того, россиянам при подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить общение.

«Чтобы максимально обезопасить себя, заведите отдельный номер телефона и электронную почту для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций», — добавил Шейкин.

Так можно минимизировать риск попадания данных в руки мошенников, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».