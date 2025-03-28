Сенатор рассказал, как демонстрация экрана может привести к потере денег

Чтобы не попасться на удочку аферистов, сенатор порекомендовал никогда не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомцами, проверять личность собеседника по официальным каналам связи, не реагировать на просьбы неизвестных лиц зарегистрироваться на каких-либо ресурсах.