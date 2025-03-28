Семейную ипотеку на вторичное жилье при необходимости расширят

Ранее российские власти приняли решение о расширении действия льготной программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Согласно списку, опубликованному госкомпанией «Дом.РФ», купить вторичку с использованием семейной ипотеки можно будет в 901 городе.