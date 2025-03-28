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Семейную ипотеку на вторичное жилье при необходимости расширят

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе», — сказал он.

Ранее российские власти приняли решение о расширении действия льготной программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Согласно списку, опубликованному госкомпанией «Дом.РФ», купить вторичку с использованием семейной ипотеки можно будет в 901 городе.