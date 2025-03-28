Ространснадзор завершил проверку 70 компаний с судами танкерного флота

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) завершила проверку 70 из 500 компаний водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.
«Сейчас в проверке почти 200 компаний, 70 компаний мы уже завершили. Замечания есть, но не глобальные. Системные, но не глобальные», — сказал он.
По словам Басаргина, проверки всех 500 компаний будут завершены до конца апреля.
«Потому что у нас там есть очередность. Все документы мы уже у всех запросили, со всеми согласовали. Так что работаем в этом отношении. Поэтому возили и будем возить нефть безопасно», — отметил глава Ространснадзора.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что во исполнение поручения президента России Владимира Путина министерство начинает проверку танкерного флота страны, и завершить ее планируется до начала навигации 2025 года. Непосредственное проведение мероприятий поручено подведомственному Минтрансу Ространснадзору.
Так, Ространснадзор проведет оценку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.