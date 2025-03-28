Россиянам разъяснили подводные камни работы несовершеннолетних

В рамках реализуемой инициативы подростки смогут подрабатывать в свободное от учебы время, включая каникулы, выходные и праздничные дни.
«Для молодежи предстоящим летом открыты все горизонты. Хочешь — пробуй свои силы в труде и зарабатывай собственные деньги. Как раз для этого приняли закон, который разрешит подросткам подрабатывать во время каникул, праздников и выходных. Главные условия — рабочие часы должны быть распределены во внеучебное время, то есть на каникулах, выходных, праздниках», — отметил Толмачев.
Он подчеркнул, что в случае, если работнику нет 15 лет, потребуется письменное согласие родителей или законных представителей.
Парламентарий также рассказал, что для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет доступны вакансии в парках и на фестивалях. Подростки смогут найти работу в качестве администраторов, аниматоров, оформителей, мастеров, официантов или курьеров.
«Муниципальные администрации регулярно в поиске помощников в озеленительных работах и благоустройстве, особенно летом — это тоже востребованное у подростков направление. Наконец, есть семейный бизнес, где ребенок может выступить в качестве фасовщика, сборщика фруктов, ягод, грибов, но не понарошку, а в своем полноценном праве трудового человека», — добавил Толмачев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».