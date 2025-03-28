Россиянам разъяснили подводные камни работы несовершеннолетних

«Для молодежи предстоящим летом открыты все горизонты. Хочешь — пробуй свои силы в труде и зарабатывай собственные деньги. Как раз для этого приняли закон, который разрешит подросткам подрабатывать во время каникул, праздников и выходных. Главные условия — рабочие часы должны быть распределены во внеучебное время, то есть на каникулах, выходных, праздниках», — отметил Толмачев.