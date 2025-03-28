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Россиян предупредили о фейковых рассылках с «соцвыплатами»

Мошенники рассылают в Telegram фишинговые сообщения якобы о подачи заявлений на новую социальную выплату в связи с инфляцией в 2024 году, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как говорится в публикации ведомства в ТГ-канале, злоумышленники делают рассылку сообщений якобы от портала «Госуслуг» с текстом: «ГОСУСЛУГИ открыли подачу заявлений на новую выплату 14 тысяч рублей». Там говорится, что выплата «направлена на поддержку покупательной способности граждан, в связи с повышенной инфляцией за 2024 год».

Далее мошенники просят для «получения выплаты» перейти по ссылке, чтобы оформить заявление до 31 марта.

В данной ситуации, подчеркивается в публикации МВД, ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы.

«Разъясняйте своим родственникам старшего поколения, что такого рода информацию имеет смысл мониторить только на официальных сайтах органов государственной власти. Другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию», — заключает ведомство.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».