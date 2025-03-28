Россиян предупредили о фейковых рассылках с «соцвыплатами»

Как говорится в публикации ведомства в ТГ-канале, злоумышленники делают рассылку сообщений якобы от портала «Госуслуг» с текстом: «ГОСУСЛУГИ открыли подачу заявлений на новую выплату 14 тысяч рублей». Там говорится, что выплата «направлена на поддержку покупательной способности граждан, в связи с повышенной инфляцией за 2024 год».