Reuters: азиатские фондовые индексы падают, золото достигло рекордного уровня из-за тарифов в США

По данным агентства, индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,6%, в значительной степени проигнорировав угрозу введения пошлин на автомобили. Трамп заявил, что был бы готов снизить пошлины на Китай, чтобы заключить сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о продаже популярного приложения.