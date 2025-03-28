Reuters: азиатские фондовые индексы падают, золото достигло рекордного уровня из-за тарифов в США

Как сообщает Reuters, в Азии японский индекс Nikkei упал более чем на 2% из-за резкого снижения акций Toyota и Honda. Базовый индекс Южной Кореи достиг двухнедельного минимума и в последний раз упал на 1,3%. Автомобильная промышленность является основой экономики обеих стран.
По данным агентства, индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,6%, в значительной степени проигнорировав угрозу введения пошлин на автомобили. Трамп заявил, что был бы готов снизить пошлины на Китай, чтобы заключить сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о продаже популярного приложения.
На валютных рынках доллар был близок к квартальному падению из-за опасений по поводу влияния тарифов на экономический рост в США. Курс евро оставался стабильным на уровне 1,07942 долл, что соответствует курсу роста на 4% за период с января по март.
Цены на золото на рынке сырьевых товаров достигли рекордного максимума в пятницу, поскольку угроза торговых войн вызывает ажиотажный спрос на этот металл. В последний раз спотовая цена на золото выросла на 0,58% до 3073,31 доллара за унцию.
В первом квартале этого года золото выросло более чем на 17%, показав лучший результат с 1986 года, передает Reuters.
Ранее Трамп сообщал, что 2 апреля вступят в силу пошлины в 25% на ввозимые в США автомобили. Кроме того, американский лидер анонсировал тарифы против государств, поставляющих сталь и алюминий, а также покупающих нефть у Венесуэлы.