Премьер Италии призвала ЕС «сохранять спокойствие» на фоне пошлин Трампа

По оценкам итальянского премьера, слишком медленный темп принятия решений сдерживает Брюссель в адаптации к политике Трампа. «Нелегко конкурировать с кем-то, кто за один день может подписать 100 указов», — отметила она. При этом Мелони подчеркнула важность недопущения раскола в трансатлантическом партнерстве. По ее словам, именно по этой причине реакция ЕС на пошлины Трампа не должна носить конфронтационный характер. «Италия может быть в хороших отношениях с США, и если есть что-то, что Италия может сделать, чтобы избежать конфронтации США с Европой и навести мосты, я это сделаю — и это будет в интересах европейцев», — подчеркнула премьер.