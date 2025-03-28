Премьер Италии призвала ЕС «сохранять спокойствие» на фоне пошлин Трампа

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Руководству ЕС стоит «сохранять спокойствие» на фоне введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на европейские товары. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Иногда у меня складывается впечатление, что мы действуем на инстинктах. В таких случаях нужно сказать: сохраняйте спокойствие, ребята. Давайте подумаем», — заявила она в интервью газете Financial Times (FT). По словам Мелони, в целом размер взаимных пошлин между США и ЕС примерно сопоставим, однако высокие тарифы на отдельные товары вызывают трения в отношениях партнеров. «Существуют большие различия по отдельным товарам. Именно над этим мы должны работать, чтобы найти хорошее общее решение», — считает политик.
По оценкам итальянского премьера, слишком медленный темп принятия решений сдерживает Брюссель в адаптации к политике Трампа. «Нелегко конкурировать с кем-то, кто за один день может подписать 100 указов», — отметила она. При этом Мелони подчеркнула важность недопущения раскола в трансатлантическом партнерстве. По ее словам, именно по этой причине реакция ЕС на пошлины Трампа не должна носить конфронтационный характер. «Италия может быть в хороших отношениях с США, и если есть что-то, что Италия может сделать, чтобы избежать конфронтации США с Европой и навести мосты, я это сделаю — и это будет в интересах европейцев», — подчеркнула премьер.
10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день хозяин Белого дома сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о введении таких ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что меры будут вводиться в два этапа с 1 апреля и полностью вступят в силу 13 апреля.