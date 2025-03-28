Подсчитано, какой была доля «неипотечных» сделок на рынке жилья в марте

«Исследование показало, что доля сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки в Сбере выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу марта 2025 года», — сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка.
Отмечается, что среди лидеров по доле таких сделок — Республика Карелия (66%), Санкт-Петербург (64%), Москва и Московская область (61%).
Далее в списке идут Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская области (52%).
Примечательно, что рост доли «неипотечных» сделок происходил параллельно с повышением ключевой ставки.
Ставка Банка России увеличивалась с июля 2023 года, начав повышение с 7,5% годовых. К октябрю 2025 года регулятор повысил ставку до 21% годовых — на этом уровне она остается и на сегодняшний день.
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