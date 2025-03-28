Оверчук прокомментировал инициативу о Большом евразийском партнерстве

БОАО /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Реализация инициативы президента России Владимира Путина о Большом евразийском партнерстве поспособствует росту всех экономик материка и мирному взаимодействию. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Боаоского азиатского форума.
«Эта [инициатива] уже существует 10 лет, ее предложил Владимир Путин в 2015 году именно как идею построения новых экономических связей. Изначально это было пространство от Лиссабона до Владивостока. Мы видим на евразийском континенте большое количество интеграционных проектов, — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС. — Собственно, реализация подобных инициатив будет способствовать укреплению экономик всех стран и росту мирного взаимодействия».
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Большое евразийское партнерство может стать цивилизационным проектом, изменить политическую и экономическую архитектуру в мире.