Оверчук прокомментировал инициативу о Большом евразийском партнерстве

«Эта [инициатива] уже существует 10 лет, ее предложил Владимир Путин в 2015 году именно как идею построения новых экономических связей. Изначально это было пространство от Лиссабона до Владивостока. Мы видим на евразийском континенте большое количество интеграционных проектов, — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС. — Собственно, реализация подобных инициатив будет способствовать укреплению экономик всех стран и росту мирного взаимодействия».