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Оверчук прокомментировал инициативу о Большом евразийском партнерстве

Как считает вице-премьер РФ, оно поможет укрепить экономики материка.

Источник: ЕЭК

БОАО /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Реализация инициативы президента России Владимира Путина о Большом евразийском партнерстве поспособствует росту всех экономик материка и мирному взаимодействию. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Боаоского азиатского форума.

«Эта [инициатива] уже существует 10 лет, ее предложил Владимир Путин в 2015 году именно как идею построения новых экономических связей. Изначально это было пространство от Лиссабона до Владивостока. Мы видим на евразийском континенте большое количество интеграционных проектов, — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС. — Собственно, реализация подобных инициатив будет способствовать укреплению экономик всех стран и росту мирного взаимодействия».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Большое евразийское партнерство может стать цивилизационным проектом, изменить политическую и экономическую архитектуру в мире.