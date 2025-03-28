Отбор газа из ПХГ Европы в марте приближается к среднему за все время наблюдений

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 26 марта, по данным GIE, составил 198 млн куб. м. Закачка упала до 88 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,3 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 33,62% (на 11,58 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011, 2011−2012, 2013−2014, 2015−2016, 2018−2019, 2019−2020 и 2022−2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор превышает 68,5 млрд куб. м.
Первая половина текущей недели в Европе оказывается теплее предыдущей, но к выходным может произойти небольшое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 16%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $469.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 57% от максимума.