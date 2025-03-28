Отбор газа из ПХГ Европы в марте приближается к среднему за все время наблюдений

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 33,62% (на 11,58 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011, 2011−2012, 2013−2014, 2015−2016, 2018−2019, 2019−2020 и 2022−2023 годов.