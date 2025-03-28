Банк России понизил официальный курс доллара на субботу

Курс доллара регулятор понизил с 83,8347 рубля до 83,6813 рубля.
Курс евро регулятор понизил с 90,5441 рубля до 89,6553 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня с 11,4970 рубля до 11,4575 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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