Минстрой видит необходимость создания системы допусков подрядчиков на стройку

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ считает необходимым сформировать эффективную систему допусков подрядчиков на строительный рынок, сообщил в ходе XXIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (СРО) министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«Считаю необходимым обеспечить формирование эффективной системы допусков на строительный рынок подрядчиков и активизировать выполнение своих контрольных функций, завершить механизмы апробирования системы рейтингования в пилотных субъектах, сформировать полный национальный реестр специалистов», — сказал Файзуллин.
По его словам, специалисты «подрядчиками практически покупаются». «Показываются два специалиста при выходе на торги, и таким путем закрываются те требования, которые необходимы. При этом мы имеем большое количество муниципальных, региональных и федеральных контрактов», — указал министр.
Он также подчеркнул необходимость разработки единых повышенных требований к СРО, в том числе к кадровому составу. «Сведения о работниках должны содержаться в национальном реестре специалистов», — подчеркнул министр.
Он обратил внимание на то, что до сегодняшнего времени не были сформированы действенные механизмы контроля, что необходимы для допуска на рынок профессиональных участников. «Отсутствуют дифференцированные требования к членам саморегулируемых организаций — все это способствует формированию негативного отношения к строителям и отрасли в целом. Низкий уровень к своим членам, отсутствие недостаточного контроля со стороны саморегулируемых организаций позволяет некомпетентным подрядчикам выходить на рынок. В связи с этим на ближайшую перспективу перед НОСТРОЙ и всеми саморегулируемыми организациями стоят вопросы реализации задач, которые определены стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ», — отметил Файзуллин.
Министр напомнил, что НОСТРОЙ работает над поэтапным введением добровольного механизма рейтингования подрядчиков. «Рейтинг должен стать основой для принятия заказчиками тех решений, которые позволят не допустить на рынок строительных услуг недобросовестных подрядчиков. Необходимо обеспечить оценку квалификации большинства специалистов в строительстве, определиться с необходимостью такой оценки и включения в реестр специалистов», — объяснил министр.