Минстрой видит необходимость создания системы допусков подрядчиков на стройку

Он обратил внимание на то, что до сегодняшнего времени не были сформированы действенные механизмы контроля, что необходимы для допуска на рынок профессиональных участников. «Отсутствуют дифференцированные требования к членам саморегулируемых организаций — все это способствует формированию негативного отношения к строителям и отрасли в целом. Низкий уровень к своим членам, отсутствие недостаточного контроля со стороны саморегулируемых организаций позволяет некомпетентным подрядчикам выходить на рынок. В связи с этим на ближайшую перспективу перед НОСТРОЙ и всеми саморегулируемыми организациями стоят вопросы реализации задач, которые определены стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ», — отметил Файзуллин.