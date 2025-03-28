Минпромторг увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт

Кроме того, в программу льготного лизинга планируется включить автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии. «Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов», — отметили в министерства.