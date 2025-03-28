Минпромторг увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт

Повышение скидки также коснется электромобилей категорий N2 (грузовые) и M2 (автобусы).
Кроме того, в программу льготного лизинга планируется включить автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии. «Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов», — отметили в министерства.
Скидка по программе на общественный транспорт увеличена с 10% до 40%. Такой шаг поможет поддерживать темпы обновления парков колесного общественного транспорта, пояснили в Минпромторге. Кроме того, на данные транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит.
Предельный размер скидки на электромобили категорий N2 и М2 увеличен более чем в два раза — до 2 млн рублей (ранее — 925 тыс. руб).
В 2025 году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено 27 млрд руб. В январе — феврале текущего года данная мера уже позволила реализовать на более выгодных условиях свыше 5,6 тыс. автомобилей.