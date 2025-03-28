Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция

Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Для сигнала регулятор использовал нетипичную формулировку, которая выглядит менее жесткой, чем в предыдущем пресс-релизе, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Условия снижения ключевой ставки в пресс-релизе не обсуждаются, но сохранился акцент на возможности повышения ключевой ставки.

Банк России обозначил, что будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки в том случае, если снижение инфляции не будет обеспечивать достижение целевого уровня. Возврат к цели регулятор по-прежнему ожидает в 2026 году.