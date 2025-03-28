Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

«По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России», — говорится в материале.
Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.
Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций».