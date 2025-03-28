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Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times.

Источник: © РИА Новости

«По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России», — говорится в материале.

Журналист подчеркнул, что в Россию хотят вернуться такие крупные производители техники, как LG, Samsung и Hyundai.

Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.

Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.

С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций».