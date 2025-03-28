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Каким будет курс рубля 31 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рынок акций завершал неделю в красной зоне, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Рынок акций завершал неделю в красной зоне. Прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта не выглядит быстрым, это в значительной мере и обусловило откат индекса. Дополнительным негативом выступили последние новости вокруг основателя «Русагро» и данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции. Кроме того, на динамике тяжеловесных акций «Газпрома» могли сказаться сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области.

Мировые индексы сегодня в основном в минусе, риски эскалации торговых войн продолжают тревожить инвесторов. Опубликованные февральские данные по расходам американских потребителей в целом совпали с ожиданиями.

Из важной макростатистики понедельника отметим мартовские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг КНР. На российском рынке ВУШ Холдинг (Whoosh) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Технически индекс МосБиржи опустился к сильной поддержке у 3000 п., откуда покупатели могут организовать отскок. Некоторую поддержку акциям в начале апреля может оказать ослабление рубля на фоне завершения налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 марта — 3000−3150 п.

На исходе недели рубль начал активно проседать. Юань на Мосбирже превысил 11,7, доллар на межбанке устремился к 85 рублям. В целом это ожидаемо, учитывая завершение налогового периода. Помимо потери локальной опоры, давление на все рублевые активы оказывает геополитическая неопределенность на фоне информационного затишья вокруг урегулирования украинского конфликта и диалога РФ-США. Кроме того, баланс экспортных и импортных потоков может постепенно смещаться не в пользу рубля. До конца апреля доллар может выйти на 90, юань — в направлении 12,5. А в ближней перспективе ждем небольшого ослабления рубля, доллар может закрепляться над 85, юань — приближаться к 12 ₽

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.