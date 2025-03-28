Каким будет курс рубля 31 марта 2025 года: прогноз эксперта

На исходе недели рубль начал активно проседать. Юань на Мосбирже превысил 11,7, доллар на межбанке устремился к 85 рублям. В целом это ожидаемо, учитывая завершение налогового периода. Помимо потери локальной опоры, давление на все рублевые активы оказывает геополитическая неопределенность на фоне информационного затишья вокруг урегулирования украинского конфликта и диалога РФ-США. Кроме того, баланс экспортных и импортных потоков может постепенно смещаться не в пользу рубля. До конца апреля доллар может выйти на 90, юань — в направлении 12,5. А в ближней перспективе ждем небольшого ослабления рубля, доллар может закрепляться над 85, юань — приближаться к 12 ₽