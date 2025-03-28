FT сообщила о настороженном отношении инвесторов к Турции

Однако, как передает Financial Times, иностранные инвесторы по-прежнему опасаются, что Эрдоган может в конечном итоге уволить эту пару, которая после выборов в 2023 году привела к оздоровлению финансов Турции. Беспорядки, произошедшие в этом месяце, вновь пробудили опасения по поводу резкого скачка цен на доллары, который центральный банк не смог сдержать.