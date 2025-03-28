FT сообщила о настороженном отношении инвесторов к Турции

Как говорится в материале издания, Центральный банк Турции, который в прошлом году увеличил чистые валютные резервы страны с крайне низкого уровня до примерно 65 млрд долларов, за считанные дни выделил более 25 млрд долларов после того, как на прошлой неделе курс лиры упал до рекордно низкого уровня, превысив 40 лир за доллар.
Тем не менее иностранные инвесторы вывели примерно 16 млрд долл, сообщает Financial Times со ссылкой на турецкого чиновника, но политики считают, что «худшее, возможно, уже позади».
Глава Центрального банка Фатих Карахан и министр финансов Мехмет Шимшек помогли стабилизировать турецкие рынки на фоне оттока иностранного капитала: к четвергу лира в течение нескольких дней торговалась около 38 за доллар.
Однако, как передает Financial Times, иностранные инвесторы по-прежнему опасаются, что Эрдоган может в конечном итоге уволить эту пару, которая после выборов в 2023 году привела к оздоровлению финансов Турции. Беспорядки, произошедшие в этом месяце, вновь пробудили опасения по поводу резкого скачка цен на доллары, который центральный банк не смог сдержать.
Потери резервов, необходимые для плавного выхода из иностранных активов, можно компенсировать, но «если такое масштабное вмешательство продлится больше недели, турецким политикам будет сложно сохранять поддерживать уровень», — прокомментировал текущую ситуацию в интервью Financial Times Мохаммед Эльми, портфельный менеджер Federated Hermes.