FT: ЕС примет меры против технологических компаний США

10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о введении таких ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы. Фон дер Ляйен отмечала, что меры будут вводиться в два этапа с 1 апреля и полностью вступят в силу 13 апреля.