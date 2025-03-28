FT: ЕС примет меры против технологических компаний США

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность принятия мер в отношении экспорта услуг из США, в том числе в отношении операций крупных технологических компаний, в качестве ответа на американские пошлины на европейскую продукцию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Брюссель уже ввел дополнительные пошлины на американские товары на сумму до €26 млрд после того, как Вашингтон 10 марта объявил о тарифах на импорт стали и алюминия. Однако, по словам европейских чиновников и дипломатов, «масштаб действий администрации [президента США Дональда] Трампа» потребует от сообщества использования «более мощных торговых инструментов».
Ответные меры могли бы включать «ограничения на интеллектуальную собственность технологических гигантов», а также запрет на заключение странами-членами госконтрактов на услуги спутниковой связи Starlink Илона Маска. Италия уже пересматривает вопрос об использовании этой системы.
В распоряжении ЕС, по информации издания, «широкие полномочия по приостановлению прав интеллектуальной собственности и исключению компаний из контрактов на государственные закупки», которые были ужесточены в 2021 году после торгового конфликта с первой администрацией Дональда Трампа (2017−2021). «Предоставление услуг — уязвимое место США», — отметил дипломат. Европе «необходимо отреагировать на действия США, это — единственный способ заключить сделку», добавил другой дипломат.
Еврокомиссия (ЕК) может также воспользоваться так называемым антипринудительным инструментом (ACI). С его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи.
Как заявила в четверг председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, ответ Евросоюза на таможенные пошлины США в отношении европейской продукции в размере 200% будет решительным, у сообщества есть для этого все необходимые инструменты.
Тарифы Трампа
10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о введении таких ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы. Фон дер Ляйен отмечала, что меры будут вводиться в два этапа с 1 апреля и полностью вступят в силу 13 апреля.
26 марта Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%. Комментируя это заявление, и. о. главы Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС не будет «пасовать перед США» и должен дать решительный ответ, но при этом продолжать переговоры с Вашингтоном по торговым спорам.