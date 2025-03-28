ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения лимфомы и рака груди

«Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН “Алпелисиб”, “Занубрутиниб”, “Беклометазон +Гликопиррония бромид+Формотерол” и воспроизведенный препарат с МНН “Эсмолол” были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах», — сообщили в ФАС.