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ФАС направила провайдерам запросы о наличии барьеров при доступе в дома ПИК

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома ПИК после жалоб на работу провайдера домашнего интернета Lovit, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit. Позже пользователи Lovit — жители ПИК — сообщили РИА Новости о намерении подать коллективную жалобу в ведомство на работу провайдера как единственного поставщика интернет-услуг.

В письме уточнялось, что в ЖК ПИК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам. Жильцы требовали обязать провайдера открыть доступ другим операторам связи для обеспечения конкуренции и альтернативных вариантов подключения для жителей.

«ФАС направила интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика ПИК», — говорится в сообщении ФАС РФ.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается.

В свою очередь ФАС изучит представленную провайдерами информацию и определит факторы, которые привели к ограничению прав жильцов ЖК застройщика ПИК в выборе оператора связи. Кроме того, служба запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях, работающих в ЖК застройщика ПИК.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.