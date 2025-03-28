ФАС направила провайдерам запросы о наличии барьеров при доступе в дома ПИК

Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit. Позже пользователи Lovit — жители ПИК — сообщили РИА Новости о намерении подать коллективную жалобу в ведомство на работу провайдера как единственного поставщика интернет-услуг.
В письме уточнялось, что в ЖК ПИК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам. Жильцы требовали обязать провайдера открыть доступ другим операторам связи для обеспечения конкуренции и альтернативных вариантов подключения для жителей.
«ФАС направила интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика ПИК», — говорится в сообщении ФАС РФ.
Отмечается, что согласно действующему законодательству, должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается.
В свою очередь ФАС изучит представленную провайдерами информацию и определит факторы, которые привели к ограничению прав жильцов ЖК застройщика ПИК в выборе оператора связи. Кроме того, служба запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях, работающих в ЖК застройщика ПИК.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.