ФАС направила провайдерам запросы о наличии барьеров при доступе в дома ПИК

«ФАС направила интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика ПИК», — говорится в сообщении ФАС РФ.