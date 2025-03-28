Коррекция встретит первое сопротивление

Краткосрочный взгляд. Временная передышка от геополитических новостей позволяет рынку приблизиться к справедливой оценке с учетом фундаментальных факторов. Однако это падение, вероятнее всего, закончится на труднопреодолимой с психологической точки зрения поддержке у 3000 пунктов. На утренней торговой сессии рынок продолжает падать и теряет уже 0,5% на фоне очередного резкого укрепления рубля более чем на 1%.