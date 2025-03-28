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Коррекция встретит первое сопротивление

Ежедневный обзор рынка акций на 28 марта от Василия Буянова, аналитика «БКС Мир инвестиций».

Аналитики «БКС Мир инвестиций»
Аналитическая команда «БКС Мир инвестиций»
Источник: Freepik

Краткосрочный взгляд. Временная передышка от геополитических новостей позволяет рынку приблизиться к справедливой оценке с учетом фундаментальных факторов. Однако это падение, вероятнее всего, закончится на труднопреодолимой с психологической точки зрения поддержке у 3000 пунктов. На утренней торговой сессии рынок продолжает падать и теряет уже 0,5% на фоне очередного резкого укрепления рубля более чем на 1%.

Вчера. В четверг Индекс МосБиржи продолжил коррекцию, потеряв 2,22% с учетом вечерних торговых сессий, достигнув отметки в 3066 пунктов. Основной удар на себя снова приняли девелоперы, секторальный индекс которых упал на 3,74%. На американском рынке также наблюдалась отрицательная динамика. Индекс S&P 500 упал на 00,33%, Nasdaq Composite — на 0,53%, а производственный индекс Dow Jones — на 0,37%.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.