Элемент создал «дочку» для производства роботов

Согласно документам, основные виды деятельности «Корпорации роботов» производство машин и оборудования специального назначения, промышленных роботов и робототехнических устройств, разработка ПО и другие.
Представители Элемента сообщили, что новое юрлицо создано для развития нового направления, дополняющего уже существующие сегменты, над которыми работает материнская компания. Промышленных роботов будут привлекать в разработку и производство электронной компонентной базы (ЭКБ) и создание оборудования для производства микроэлектроники.
По данным Kept, сейчас уровень роботизации в России оценивается в 19 роботов на 10 тыс. работников, тогда как аналогичный показатель в мире составляет 162 робота. Минпромторг отмечает, что в стране используется лишь 14,3 тыс. роботов (в США установлено более 382 тыс. роботов, в Германии — 270 тыс., Италии — 96 тыс.).
В РФ на данный момент действует 13 основных производителей роботов и около 120 компаний, которые интегрируют робототехнические решения. Элемент заявил, что он планирует занять лидирующие позиции на этом рынке.
Ранее Элемент отчитался по МСФО за 2024 год. Подробнее о том, какие риски могут быть у компании в этом году и стоит ли ждать от него дивиденды, рассказали аналитики Market Power.