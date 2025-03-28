Эксперты рассказали о предпочтениях ипотечных заемщиков на ИЖС

«Средний возраст клиента, оформляющего кредит на стройку, в этом году составил 35 лет против 36 в прошлом году. Более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), практически каждый третий — с двумя детьми. Еще порядка 10% на момент оформления кредита не имеют детей», — приводится в исследовании комментарий заместителя председателя правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова.