Эксперты рассказали о предпочтениях ипотечных заемщиков на ИЖС

«Банк “Дом.РФ” проанализировал портрет ипотечного заемщика на ИЖС в 2025 году. Чаще всего сделки заключали молодые люди от 21 до 30 — каждый второй заемщик. Клиенты 41−50 лет оформили 45% кредитов на стройку, старше 50 лет — около 5%», — говорится в исследовании.
«Средний возраст клиента, оформляющего кредит на стройку, в этом году составил 35 лет против 36 в прошлом году. Более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), практически каждый третий — с двумя детьми. Еще порядка 10% на момент оформления кредита не имеют детей», — приводится в исследовании комментарий заместителя председателя правления банка «Дом.РФ» Алексея Косякова.
Руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков отметил, что сейчас наиболее популярные дома — площадью 80−120 квадратных метров, при этом больше половины из них одноэтажные.
По оценкам экспертов риелторской компании, выбор материала для строительства дома во многом зависит от земельного участка. На землях, предназначенных для ИЖС, россияне предпочитают строить из камня, причем чем выше стоимость земли, тем больше доля таких домов в этой локации, отмечается в исследовании.