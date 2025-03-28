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Эксперт рассказала, как будут оформлять перепланировки онлайн

Депутаты Госдумы предложили изменить порядок перепланировки помещений — узаконить их можно будет через портал «Госуслуг». На что направлена такая инициатива и кому она облегчит жизнь, Финансам Mail объяснила Маргарита Моисеева, преподаватель Иниститута международных экономических связей, адвокат.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Скриншот

По ее словам, оформление перепланировки через личный кабинет в Госуслугах сделает процедуру максимально простой для россиян. Это, несомненно, является положительным направлением усовершенствования жилищного законодательства РФ.

«Так, в настоящее время, подача подобного заявления подразумевает физическое присутствие лица при подаче заявления — будь то МФЦ или же уполномоченный орган власти. Перевод же подобной процедуры в онлайн режим упразднит необходимость личного посещения указанных мест и расширит возможность для собственников помещений проводить процедуру удаленно из любой точки мира», — пояснила эксперт.

Как отметила Маргарита Моисеева, инициатива затронет все категории собственников помещений, а значит облегчит прохождение процедуры неограниченному кругу лиц.

При этом, подчеркнула она, риск узаконивания неправильных перепланировок при переводе предоставления услуги в онлайн формат через портал госуслуг никак не возрастет, поскольку не имеет никакого концептуального значения способ подачи документов — личное присутствие в государственном органе либо же электронная подача.

Эксперт добавила, что первичную и последующую обработку входящей документации во всех случаях после подачи будет проводить специалист. В случае выявления нарушений, он вернет заявку с просьбой об их устранении.

«Сам же пакет документов остается неизменным и не подлежит упрощению, что также не увеличивает число рисков одобрения незаконных перепланировок», — заключила Маргарита Моисеева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».