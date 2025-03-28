Эксперт рассказала, как будут оформлять перепланировки онлайн

По ее словам, оформление перепланировки через личный кабинет в Госуслугах сделает процедуру максимально простой для россиян. Это, несомненно, является положительным направлением усовершенствования жилищного законодательства РФ.
«Так, в настоящее время, подача подобного заявления подразумевает физическое присутствие лица при подаче заявления — будь то МФЦ или же уполномоченный орган власти. Перевод же подобной процедуры в онлайн режим упразднит необходимость личного посещения указанных мест и расширит возможность для собственников помещений проводить процедуру удаленно из любой точки мира», — пояснила эксперт.
Как отметила Маргарита Моисеева, инициатива затронет все категории собственников помещений, а значит облегчит прохождение процедуры неограниченному кругу лиц.
При этом, подчеркнула она, риск узаконивания неправильных перепланировок при переводе предоставления услуги в онлайн формат через портал госуслуг никак не возрастет, поскольку не имеет никакого концептуального значения способ подачи документов — личное присутствие в государственном органе либо же электронная подача.
Эксперт добавила, что первичную и последующую обработку входящей документации во всех случаях после подачи будет проводить специалист. В случае выявления нарушений, он вернет заявку с просьбой об их устранении.
«Сам же пакет документов остается неизменным и не подлежит упрощению, что также не увеличивает число рисков одобрения незаконных перепланировок», — заключила Маргарита Моисеева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».