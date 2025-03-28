Эксперт рассказала, как будут оформлять перепланировки онлайн

«Так, в настоящее время, подача подобного заявления подразумевает физическое присутствие лица при подаче заявления — будь то МФЦ или же уполномоченный орган власти. Перевод же подобной процедуры в онлайн режим упразднит необходимость личного посещения указанных мест и расширит возможность для собственников помещений проводить процедуру удаленно из любой точки мира», — пояснила эксперт.