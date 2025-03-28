Депутат объяснил, на какую поддержку родителей имеет право ребенок

По его словам, дети имеют право на материальную помощь от членов семьи, которая включает проживание, средства на питание, одежду и медицинские услуги.
«Ребенок имеет право на получение содержания от родителей и других членов семьи. Это выражается в предоставлении необходимых средств на питание, одежду, жилье, образование и медицинское обслуживание. Для долгосрочного обеспечения благосостояния детей родители могут открывать специальные накопительные счета или вклады, направленные на финансирование их будущего образования или иных важных потребностей», — подчеркнул Гаврилов.
Он напомнил, что для семей с детьми в России предусмотрены различные государственные программы, включая налоговые льготы и целевые выплаты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».