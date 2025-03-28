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Депутат объяснил, на какую поддержку родителей имеет право ребенок

Родители могут открыть накопительный счет или депозит для обеспечения образовательных нужд детей, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, дети имеют право на материальную помощь от членов семьи, которая включает проживание, средства на питание, одежду и медицинские услуги.

«Ребенок имеет право на получение содержания от родителей и других членов семьи. Это выражается в предоставлении необходимых средств на питание, одежду, жилье, образование и медицинское обслуживание. Для долгосрочного обеспечения благосостояния детей родители могут открывать специальные накопительные счета или вклады, направленные на финансирование их будущего образования или иных важных потребностей», — подчеркнул Гаврилов.

Он напомнил, что для семей с детьми в России предусмотрены различные государственные программы, включая налоговые льготы и целевые выплаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».