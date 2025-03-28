Депутат дал россиянам три совета для выгодных покупок

«Чтобы эффективно пользоваться скидками в магазинах и действительно экономить, важно подходить к этому осознанно и критично. Составляйте список необходимых товаров перед походом в магазин и определяйте бюджет. Это поможет избежать импульсивных покупок и сосредоточиться на том, что действительно нужно. Перед покупкой проверяйте цену товара до скидки, чтобы убедиться, что она не была искусственно завышена. Например, есть сезонные товары — цветы перед 8 Марта или елки до Нового года. Часто продавцы пишут, что на эти товары действует скидка. Однако следует понимать, что скорее всего это не так — никто не будет работать себе в убыток. Поэтому настоящие скидки будут только после знаковых дат. Все остальное — маркетинговые уловки», — заключил депутат.