Нефть и газ. Индия развернула танкер с российской нефтью

Фьючерсы на нефть балансируют на достигнутом уровне. Сопротивление находится в районе $74,1−74,2 за баррель. Ближний контракт (BRNK2025, ICE Europe) на этой неделе достиг его и откатился ниже. Срок контракта истекает 31 марта, следующий торгуется на $0,7 ниже.
Поддержку черному золоту на этой неделе оказала новая инициатива Дональда Трампа — вторичные пошлины против покупателей венесуэльской нефти. Однако общий фон остается медвежьим, а усиливающаяся тарифная война вызывает опасения по поводу будущего состояния деловой активности в мире.
Новостной фон
∙ Индия развернула танкер, перевозивший российскую нефть. Причина — отсутствие надлежащих документов. Речь идет о судне Andaman Skies, которое ходит под флагом Гондураса. 24 февраля оно загрузило 767 тыс. баррелей в Мурманске и должно было разгрузиться в Вадинаре 30 марта.
∙ Венесуэла в марте увеличила экспорт нефти в Китай до самого высокого уровня за последние два года. Однако последующие поставки находятся по угрозой вторичных пошлин США.
∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть с поставкой в мае для покупателей из Азии.
∙ Saudi Aramco ведет переговоры об инвестициях в два нефтеперерабатывающих завода Индии.
Фьючерсы на природный газ пробили одно из нисходящих сопротивлений и смогли дорасти до следующего. Примерно здесь же располагается 200-периодная скользящая средняя 4-часового графика — $3,970. Для продолжения роста необходимо закрепляться выше нее.
Поддержку определить сложнее. Тренд пролегает в районе $3,2. Также просматривается горизонтальный уровень на $3,55.
EIA вчера опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа.
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