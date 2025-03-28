Нефть и газ. Индия развернула танкер с российской нефтью

Фьючерсы на нефть балансируют на достигнутом уровне. Сопротивление находится в районе $74,1−74,2 за баррель. Ближний контракт (BRNK2025, ICE Europe) на этой неделе достиг его и откатился ниже. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».