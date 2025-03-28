СМИ: судовладельцы корректируют контракты с учетом американского налога на китайские суда

По данным агентства, некоторые новые положения в договорах аренды, которые мало чем отличаются от тех, что используются в настоящее время для покрытия расходов, связанных с грузом, предусматривают, что все пошлины и налоги, если они будут предложены и введены в действие Торговым представительством США, будут покрываться фрахтователями.