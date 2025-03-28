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СМИ: судовладельцы корректируют контракты с учетом американского налога на китайские суда

Судовладельцы и фрахтователи меняют договоры аренды, чтобы справиться с многомиллионными портовыми сборами, которые, как ожидается, администрация президента США Дональда Трампа введет для судов, построенных в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным агентства, контуры будущего плана Вашингтона по возрождению судостроительной отрасли США пока неясны, и Торговому представительству США еще предстоит выдвинуть конкретные предложения.

Тем не менее, отрасль уже готовится к неизбежным дополнительным рискам, связанным с новыми положениями о том, что государственные компании, нанимающие китайские суда, будут частично или полностью нести расходы по уплате любых налогов, отмечает издание.

По данным агентства, некоторые новые положения в договорах аренды, которые мало чем отличаются от тех, что используются в настоящее время для покрытия расходов, связанных с грузом, предусматривают, что все пошлины и налоги, если они будут предложены и введены в действие Торговым представительством США, будут покрываться фрахтователями.

В другой версии ограничивается сумма, которую платит судовладелец, а фрахтователь покрывает оставшуюся часть.

Размер различных сборов, рекомендуемых сейчас Торговым представительством США, стартует от 1 млн долларов за единоразовое посещение порта одним судном. Однако если речь идет о построенном в Китае судно и управляется китайским оператором, у которого, в свою очередь, есть судно, заказанное у китайского производителя, то сумма может увеличиться до 3,5 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на Clarksons.

Согласно данным Clarksons, более трети тоннажа судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, было построено в Китае.