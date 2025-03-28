Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги

«Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги», — отмечает агентство.
Администрация Трампа намерена почти вдвое увеличить пошлины на канадскую хвойную древесину, доведя их до 27%, а возможные дополнительные сборы могут повысить ставку до более чем 50%.
Согласно данным Bloomberg, около трети всей стандартной туалетной бумаги, производимой в США, и половина бумажных полотенец изготавливаются из особого типа целлюлозы, известного как NBSK, которая в основном производится в Канаде. Как уточнил председатель консалтинговой компании TTOBMA Брайан Макклей, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их высокую зависимость от этого сырья.
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