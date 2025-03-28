Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги

Согласно данным Bloomberg, около трети всей стандартной туалетной бумаги, производимой в США, и половина бумажных полотенец изготавливаются из особого типа целлюлозы, известного как NBSK, которая в основном производится в Канаде. Как уточнил председатель консалтинговой компании TTOBMA Брайан Макклей, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их высокую зависимость от этого сырья.