Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги

США могут столкнуться с трудностями в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, сообщает агентство Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги», — отмечает агентство.

Администрация Трампа намерена почти вдвое увеличить пошлины на канадскую хвойную древесину, доведя их до 27%, а возможные дополнительные сборы могут повысить ставку до более чем 50%.

Согласно данным Bloomberg, около трети всей стандартной туалетной бумаги, производимой в США, и половина бумажных полотенец изготавливаются из особого типа целлюлозы, известного как NBSK, которая в основном производится в Канаде. Как уточнил председатель консалтинговой компании TTOBMA Брайан Макклей, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их высокую зависимость от этого сырья.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»