«Авиасейлс»: доля оставшихся без отпуска россиян достигла 22% в 2024 году

Согласно исследованию, в 2024 году 27,5% опрошенных смогли уйти в отпуск один раз за год, 12% планировали отдых, но не смогли реализовать свои планы, а 10% не рассматривали возможность отпуска. Среди тех, кто брал отпуск, 68% не выезжали за пределы своего города или оставались дома. При этом, как отмечают эксперты, отсутствие смены обстановки снижает эффективность отдыха и не способствует полноценному восстановлению.