Авиакомпании РФ выполняют рейсы в Таиланд после землетрясения штатно

Позже в диспетчерской службе международного аэропорта Суварнабхуми сообщили, что аэропорты столицы Таиланда — Бангкока — работают на прием и выпуск самолетов. Тем не менее там отметили, что также в работе воздушной гавани возможны кратковременные задержки, которые не связаны с последствиями мощного землетрясения. Второй аэропорт столицы Таиланда — Донмыанг — также отправляет и принимает самолеты, сказали ТАСС в справочной службе воздушной гавани.