Авиакомпании РФ выполняют рейсы в Таиланд после землетрясения штатно

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании в штатном порядке выполняют рейсы в Таиланд после землетрясения, сообщили ТАСС в пресс-службах авиаперевозчиков.
«Нет, все штатно. Влияния не оказало, 2 рейса выполнено с минимальной корректировкой времени вылета», — сообщили ТАСС в пресс-службе Red Wings.
В пресс-службе Azur Air ТАСС также сказали, что авиакомпания продолжает выполнять рейсы из городов России на Пхукет и в Паттайю и в обратном направлении. «Все рейсы Azur Air в/из указанных аэропортов выполняются по ранее заявленному расписанию», — подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, там отметили, что не получали официальных уведомлений о закрытии и/или ограничении работы аэропортов Пхукет и Паттайя.
Azur Air продолжает следить за развитием ситуации в Таиланде и готова, если это потребуется в соответствии с требованиями авиационных властей Таиланда, оперативно корректировать расписание для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.
«Аэрофлот» также сообщил, что компания выполняет рейсы в аэропорты Бангкока и Пхукета по расписанию, но готова оперативно корректировать расписание в случае изменения обстоятельств, с учетом интересов пассажиров и требований безопасности.
Ранее газета The Nation сообщила, что авиарегулятор Таиланда после мощного землетрясения запретил всем аэропортам страны обслуживать рейсы.
Позже в диспетчерской службе международного аэропорта Суварнабхуми сообщили, что аэропорты столицы Таиланда — Бангкока — работают на прием и выпуск самолетов. Тем не менее там отметили, что также в работе воздушной гавани возможны кратковременные задержки, которые не связаны с последствиями мощного землетрясения. Второй аэропорт столицы Таиланда — Донмыанг — также отправляет и принимает самолеты, сказали ТАСС в справочной службе воздушной гавани.